В Аргентине за прогулы уволят 160 парламентариев

Два месяца назад конгресс Аргентины ввел новую систему контроля за посещаемостью депутатов и сотрудников аппарата, в результате уже выявлено 190 человек, долгое время не появлявшихся на работе без каких-либо уважительных причин. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на La Nacion.

В ближайшее время 160 "прогульщиков" будут сняты со своих постов – после улаживания всех необходимых формальностей. Оставшиеся 30 человек решили уволиться сами, после того как им предъявили неоспоримые доказательства пропуска ими рабочих дней. Из 160 работников, которым грозит увольнение, 83 не появились на работе по меньшей мере 10 дней подряд без уважительной причины. Всего в учреждении работает 16500 человек.

Для учета сотрудников и депутатов теперь используется новая биометрическая система. На входе в здание нужно отметить свое прибытие с помощью датчика, который сканирует отпечаток пальца. Это является необходимым условием для получения зарплаты. После введения новой системы учета коридоры парламента наполнились служащими, в ближайших кафе не бывает свободных мест, а на заседаниях стали регулярно появляться люди, видеть которых раньше доводилось не часто.

Издание напоминает, что после вступления в должность в декабре 2015 года президент Аргентины Маурисио Макри объявил войну прогульщикам. Власти страны уверяют, что с того времени тысячи "работников-фантомов", получавшие деньги из госбюджета ни за что, были уволены.

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Одно время профсоюзы ставили под сомнение заявления Макри о широко распространенной практике прогулов и обвинили президента в том, что тот лишь использовал это как повод для массовых увольнений сотрудников госучреждений. Однако нынешние увольнения в парламенте были одобрены всеми законодательными органами, а также профсоюзами.