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Главная » Мир » Лауреат нобелевской премии мира призвала граждан Ирана продолжить протесты

Лауреат нобелевской премии мира призвала граждан Ирана продолжить протесты

Лауреат нобелевской премии мира призвала граждан Ирана продолжить протесты
Фото: dw.com

Ширин Эбади изгнали из Ирана за критику властей

04.01.18 143
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Лауреат Нобелевской премии мира 2003 года, адвокат по правам человека Ширин Эбади из Ирана призвала сограждан продолжить общенациональные протесты. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Иранский лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала народ Ирана участвовать в гражданском неповиновении и настаивать на общенациональных протестах", – говорится в сообщении.

Эбади, удостоенная Нобелевской премии мира в 2003 году за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно женщин и детей в Иране, – одна из нескольких изгнанных критиков властей Ирана.

"Если правительство не слушало вас в течение 38 лет, ваша роль -игнорировать то, что правительство говорит вам сейчас", - подчеркнула Эбади, обращаясь к народу Ирана в одном из своих интервью для местной газеты.

Напомним, митинги в Иране начались 28 декабря 2017 года как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро переросли в антиправительственные протесты.

В результате столкновений протестующих с силами безопасности в Иране погибли по меньшей мере 23 человека, сотни людей задержаны.

3 января 2018-го командующий Корпуса стражей исламской революции генерал Мухаммед Али Джафари объявил о прекращении акций.

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