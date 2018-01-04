В 2017 году бесследно с лица Земли исчезли несколько видов животных.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на страницу в Twitter ученого и эколога из Обернского университета (США) Дэвида Стэна.



Так, в 2017 году навсегда исчезли три вида животных.

Кот-рыболов





Жил в Юго-Восточной Азии. Сейчас их уже не осталось на острове Ява в Индонезии - их первоначальном месте проживания.

Стэн считает, что где-то они точно остались, но пока включает их в свой список.

Три вида ящериц





Жители острова Рождества. Среди них: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый и лесной сцинк.

Летучие мыши





На острове Рождества также теперь нет летучих мышей вида Pipistrellus murrayi.

Ученый уточнил, что перечислить какие-то конкретные исчезнувшие виды довольно непросто, так как некоторые до сих пор продолжают жить в неволе, другие - исчезают в течение десятилетий, а есть и такие животные, которые вымирают в одних регионах, но цепляются за жизнь в других.

Сам Дэвид Стен уже много лет изучает проблему исчезновения видов на планете. Своими исследованиями он надеется привлечь внимание человечества к сохранению жизни и первозданной природы.