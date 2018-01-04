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Главная » Мир » Во Франции предложили отказаться от приветственных поцелуев на официальных встречах

Во Франции предложили отказаться от приветственных поцелуев на официальных встречах

Во Франции предложили отказаться от приветственных поцелуев на официальных встречах
Фото: flickr.com/photos/elyseefr

Пора переходить к более нейтральному рукопожатию

04.01.18 174
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Мэр небольшого французского городка Морето Од Пикар-Вольф разослала письма своим коллегам – руководителям других городов округа Гренобль, в котором попросила их воздержаться от приветственных поцелуев. Об этом сообщает ВВС Украина.

Двукратный или трехкратный поцелуй в щеку – la bise – традиционное и широко распространенное во Франции приветствие. Однако мэр Морето, где живет 415 человек, призвала французов отказаться от этой традиции.

С точки зрения Пикар-Вольф, Франция готова перейти к обновленной норме этикета и более нейтральному рукопожатию.

В своем письме мэр объявила, что сама теперь будет избегать поцелуев на деловых встречах. Она также призналась, что в течение многих месяцев специально опаздывала на совещания, чтобы не целоваться со своими 73 коллегами.

"С меня хватит поцелуев с десятками людей. Я надеюсь, мое решение заставит лишний раз задуматься над тем, что каждый вправе сам решать, целоваться при встрече или нет – неважно, занимает он или она официальную должность, находится ли на рабочей встрече или в какой-либо другой ситуации", – написала Пикар-Вольф.

Она также заявила, что всегда считала странной и неправильной французскую традицию целовать едва знакомых людей. По ее мнению, la bise – это еще одна форма дискриминации женщин.

"Мужчины не целуются при встрече, если только они не близкие друзья. Это мелочь, но мы сталкиваемся с этим каждый день, так что это ставит вопрос о гендерном равноправии", – говорится в письме мэра.

Слова Пикар-Вольф спровоцировали бурную общественную дискуссию. Многие женщины поддержали политика и заявили, что также хотели бы заменить la bise рукопожатием.

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