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Главная » Мир » Безопасность Японии оказалась под угрозой впервые после Второй мировой войны, – премьер-министр

Безопасность Японии оказалась под угрозой впервые после Второй мировой войны, – премьер-министр

Безопасность Японии оказалась под угрозой впервые после Второй мировой войны, – премьер-министр
Синдзо Абэ / Фото: flickr.com/photos/oecd

В такое положение Японию поставила КНДР своими непрекращающимися провокациями

04.01.18 418
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В Японии ситуация в области безопасности достигла самого опасного уровня со времен Второй мировой войны из-за угроз Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает 112 Украина со ссылкой на The Independent.

Премьер-министр пообещал, что предпримет меры по укреплению обороны государства. Что конкретно собирается сделать в этом отношении правительство Японии, он не сказал.

"Не будет преувеличением сказать, что сфера безопасности в Японии находится в самом тяжелом состоянии после Второй мировой войны. Я защищу жизнь людей и мирную жизнь в любой ситуации", – сказал Синдзо Абэ.

По информации The Independent, в прошлом месяце Япония увеличила свой военный бюджет на 1,3%, то есть до 5,19 трлн иен. В частности, средства распределились на совершенствование защиты баллистических ракет, на улучшение систем предотвращения угроз.

Недавно посол США в ООН Никки Хейли предупредила, что Северная Корея готовится к запуску очередной ракеты.

"Неприемлемо, что Северная Корея игнорирует сильное желание Японии и остальной части международного сообщества соблюдать мирные резолюции и продолжает свое провокационное поведения", – сказал глава правительства.

Синдзо Абэ добавил, что намерен внести изменения в Конституцию, направленные на ослабление ограничений для военных.

Напомним, ранее власти Японии заявляли, что намерены в течение следующих нескольких лет разместить на территории страны два американских комплекса ПРО Aegis Ashore. В правительстве посчитали, что таким образом существенно улучшат противоракетную оборону, а сама система ПРО охватит всю территорию страны.

28 ноября 2017 года запущенная с территории КНДР ракета пролетела около тысячи километров и упала в Японское море.

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