Американское летальное оружие будет вдали от Донбасса, - СМИ

Вашингтон опасается, что оно может "попасть в руки врага"

Летальное оружие, которое Украина получит от США, будет храниться вдали от позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Вооружения, как пишет издание, будут находиться в пунктах дислокации американского военного персонала на западе Украины, однако в будущем ее могут перенести ближе к центральной части страны.

Подчеркивается, что Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения оно будет постоянно находиться под контролем американской стороны.

Напомним, Габриэль сомневается в пользе поставок летального оружия Украине.