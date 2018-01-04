У него разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и пробита гидросистема

Журналист Роман Сапоньков опубликовал на своей странице во ВКонтакте фотографии поврежденного российского бомбардировщика Су-24М с авиабазы Хмеймим в Сирии, которая подверглась минометному обстрелу 31 декабря.

На фотографиях видно, что у самолета разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и пробита гидросистема.

Ранее СМИ сообщили, что 31 декабря на авиабазе Хмеймим были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Напомним, Минобороны РФ назвало эту информацию фейком, сообщив однако, что нападение на авиабазу таки было. По данным оборонного ведомства, в результате минометного обстрела погибли двое военнослужащих.