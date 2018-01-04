Российские самолеты закидали бомбами мирных сирийцев, - СМИ

Сегодня в Сирии погибли около 30 человек.

Это произошло в результате бомбардировки, которую, вероятно, совершили российские самолеты.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.



"По меньшей мере, 30 гражданских лиц убиты рано утром в четверг, когда истребители сбросили бомбы на жилой район в окруженном повстанцами анклаве восточнее сирийской столицы, сообщил военный наблюдатель, который распознал самолеты как российские", - сообщает агенство.

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Кроме того, как информируют источники из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, "по меньшей мере, четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраба в Восточной Гуте во время нападения, в результате которого погибли около 20 и ранены более 40 человек".

По меньшей мере, 10 человек погибли в результате воздушных ударов в других соседних городах. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека также уточнил, что 11 женщин и один ребенок были среди тех, кто погиб от авиаударов в городе Мисраба, которые, по утверждению наблюдателей, осуществили российские самолеты.

Отметим, 31 декабря на российской авиабазе Хмеймим были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Напомним, Шойгу заявил, что гражданская война в Сирии закончена.