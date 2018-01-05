Иран угодил под новые американские санкции

Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт ведомства.
Санкции введены в отношении компаний Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries, которые контролируются промышленной группой Shahid Bakeri. Последняя занимается разработкой и производством иранских твердотопливных баллистических ракет.
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Согласно санкциям, американским компаниям и гражданам запрещено вести дела с этими иранскими компаниями. А их имущество и счета в банках США замораживаются.
Напомним, Вашингтон хочет провести экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране.