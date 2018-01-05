ФБР расследует деятельность фонда Клинтон

Об этом сообщает The Hill.

В ходе расследования планируется установить, участвовал ли фонд в каких-либо политических или других незаконных действиях, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США.

Расследование проводят сотрудники ФБР из штата Арканзас, в котором был основан фонд. Так, они уже опросили по меньшей мере одного свидетеля.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в ближайшие недели ожидается "дополнительная деятельность".

Отметим, в ноябре 2016 года стало известно, что в 2011 году благотворительный фонд Билла Клинтона принял пожертвование в размере $1 млн от Катара.

Тогда сообщалось, что, прежде чем получить в 2009 году пост госсекретаря, Клинтон подписала соглашение, определяющее этические нормы касательно ее отношений с семейным фондом, ведущим деятельность по всему миру.

Напомним, Хиллари Клинтон обвинили во внутренней коррупции.