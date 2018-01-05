Саакашвили назвал свой приговор "противоречащим здравому смыслу"

Об этом он написал в Facebook.

"Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", – написал Саакашвили.

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Политик добавил, что приговор "показывает синхронность действий Грузии и Украины и полную координацию друг с другом в отношении него".

"Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", - добавил он.

Напомним, Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы.