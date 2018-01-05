Саакашвили назвал свой приговор "противоречащим здравому смыслу"

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили считает приговор грузинского суда в отношении него "незаконным и противоречащим всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".
Об этом он написал в Facebook.
"Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", – написал Саакашвили.
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Политик добавил, что приговор "показывает синхронность действий Грузии и Украины и полную координацию друг с другом в отношении него".
"Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", - добавил он.
Напомним, Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы.