ИГИЛ объявил войну ХАМАС

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Washington Post.

"Используйте взрывчатку, оружие, взрывные устройства. Атакуйте их суды и укрытия, так как они являются столпами тирании", - говорится в видео.

"Исламское государство" обвиняет ХАМАС в том, что данное движение не смогло предотвратить признания Иерусалима столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, конфронтация между двумя группировками длится уже более года, - после того, как движению ХАМАС удалось вытеснить сторонников ИГИЛ из сектора Газы и укрепить свою границу с Синайским регионом. Кроме того, в ХАМАС предприняли попытку восстановить отношения с Египтом.

Напомним, ФБР задержало сторонника ИГИЛ, который планировал теракт в Сан-Франциско.