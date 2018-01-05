Во Франции от гриппа умерло более 30 человек

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Franceinfo.

По данным Министерства здравоохранения Франции, за период с 25 по 31 декабря заболеваемость гриппом или болезнями, похожими на грипп, выросла более чем на 80 %.

"За последнюю неделю декабря к врачам обратились 11,5 тыс. человек с соответствующими симптомами", - говорится в сообщении.

За прошлую неделю было зарегистрировано 527 обращений к врачам на 100 тыс. жителей против 349 обращений на 100 тыс. жителей за предыдущий период.

В данный момент все регионы страны, кроме Корсики, по оценке Минздрава, находятся в "эпидемической фазе".

Медики отмечают увеличение смертности среди взрослых в возрасте от 15 до 64 лет, в то время как на лиц в возрасте старше 65 лет эпидемия имела лишь "ограниченное влияние". Как указывают в Минздраве Франции, на сегодняшний день страна находится под действием эпидемии "умеренного" типа. В данный момент аналогичная ситуация наблюдается еще в четырех странах: Швейцарии, Испании, Нидерландах, а также Турции.

Минздрав Франции призывает к вакцинации как единственному эффективному и действенному способу защиты.