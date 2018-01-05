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Главная » Мир » США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor

США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor

США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Штаты определили четыре сферы для введения дальнейших санкций против России

05.01.18 33065
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Соединенные Штаты Америки продолжают расследование вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоров о вооружениях и продолжают укреплять свои позиции по всему миру, готовясь к долгосрочному противостоянию. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении Апострофа.

Кроме того, Штаты определили четыре сферы для введения дальнейших санкций против России, при этом самый опасный для президента РФ Владимира Путина удар может касаться ограничительных мер против российских олигархов.

В августе американский президент Дональд Трамп подписал закон, включающий положения о расширении санкций в отношении РФ в ближайшие годы. С февраля министерство финансов США представит подробную информацию о возможных новых санкциях, которые будут связаны главным образом с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В своем февральском отчете минфин США подробно расскажет о влиянии на Россию и мировой рынок возможных санкций против граждан США, которые покупают новый государственный долг России.

"Если США введут санкции, касающиеся суверенного долга России, то это может отпугнуть и других западных инвесторов за пределами Соединенных Штатов от покупки российских евробондов", – отмечают в Stratfor.

Еще один вариант санкций станет частью второго отчета министерства финансов США, который будет опубликован в феврале. В нем будут представлены наиболее значимые российские олигархи, их доходы, доказательства коррупции, их деловые связи и активы за рубежом, а также источники их доходов.

"Их семьи и соратники будут подвергаться санкциям, равно как и их активы. Кроме того, их детям могут запретить учиться за границей. Сфера применения этого варианта ограничительных мер резко отличается от действующих персональных санкций. Те олигархи, в отношении которых уже введены санкции, в основном хранят свои активы внутри России, и они также напрямую связаны с внешней политикой России – и конкретно с конфликтом в Украине. Расширение этого списка олигархами, которые являются личными друзьями Путина, приближается к прямой атаке на президента РФ", – подчеркнули в частной американской разведке.

Европейцы также могут согласиться с санкциями за нарушение прав человека. В конце 2012 года США утвердили "акт Магнитского", вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. На протяжении многих лет США расширяют этот список. Единственным высокопоставленным человеком в нем до недавнего времени был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако 20 декабря Вашингтон дополнил список, включив в него чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого обвиняют в преследовании гомосексуалов.

Кроме того, в следующем году США, скорее всего, наложат санкции на российские оборонные компании, которые предоставляют технологии, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Так что для США и России 2018-й станет еще одним годом противостояния. В то время как Вашингтон перебирает инструменты, которые он может использовать против Москвы, Россия готовится к еще более жестким отношениям, изолируя свою экономику и строя мосты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке", – подытожили в Stratfor.

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