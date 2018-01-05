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Главная » Мир » Конституционный суд Молдовы снова временно отстранил президента от должности

Конституционный суд Молдовы снова временно отстранил президента от должности

Конституционный суд Молдовы снова временно отстранил президента от должности
Игорь Додон / Фото: РИА Новости

Додон отказывается подписать закон о противодействии российской пропаганде

05.01.18 149
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Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона, позволив правительству ввести в действие закон о борьбе с российской пропагандой. 

Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода

Как сообщил председатель суда Тудор Панциру, который объявлял решение, закон может подписать председатель правительства или глава парламента. 

Додон несколько раз отказывался подписать документ, который он называет антироссийским и направленным против свободы слова. 

Это уже не впервые Конституционный суд Молдовы приостанавливает полномочия президента.

Ранее полномочия Додона приостановили 2 января. Это произошло после того, как глава государства повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры семи членов правительства. Согласно закону, он может это сделать только один раз. 

Похожая ситуация в Молдове была в октябре 2017 года, когда Конституционный суд Молдовы принял решение, согласно которому президент Додон не может блокировать замену министров в правительстве Молдовы. Перед тем Додон отказался принять предложение премьер-министра Павла Филипа относительно назначения министром обороны Ойгена Стурзи, сославшись на отсутствие опыта у кандидата. 

Правительство Молдовы проевропейское и прозападное, но избранный в конце 2016 года президент Игорь Додон, бывший председатель Партии социалистов, стоит на пророссийских позициях и часто выступает против позиции правительства и парламента.

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