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Главная » Мир » В Великобритании хотят ввести "налог на латте"

В Великобритании хотят ввести "налог на латте"

В Великобритании хотят ввести "налог на латте"
Фото: bdndanville.com

За кофе в одноразовых стаканчиках предлагают собирать по 25 пенсов на их дальнейшую переработку

05.01.18 203
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В Великобритании депутаты предлагают ввести так называемый "сбор за латте" в сумме 25 пенсов (около 9 грн) за использования в кофейнях одноразовых чашек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на SkyNews.

С инициативой введения "сбора за латте" выступил комитет палаты общин по окружающей среде, заявив в опубликованном 5 января докладе о том, что ежегодно в Великобритании выбрасывается 2,5 млрд одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы. Почти ничего из этого количества не перерабатывается, а полмиллиона стаканов в день выбрасывается в канализацию.

Полученные средства пойдут на улучшение британской инфраструктуры переработки мусора и усовершенствования перерабатывающих заводов.

Также комитет устанавливает целью добиться полной переработки всех одноразовых стаканов до 2023 года. Если этого достичь не удастся, в правительстве рассматривают возможность запретить продавать кофе в одноразовой посуде.

Рекомендуя добавить к стоимости каждой одноразовой чашки кофе 25 пенсов, они пытаются заставить производителей платить больше в тех случаях, когда одноразовую посуду трудно переработать.

Также депутаты планируют заняться информированием потребителей, размещая на стаканах и одноразовой посуде информацию о том, как правильно ее утилизировать.

Главной проблемой для переработки в настоящее время является использование пластика при производстве кофейных стаканов.

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