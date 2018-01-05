На США и Канаду обрушились экстремальные снегопады и морозы

Погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде

Восточное побережье США находится во власти рекордных морозов. Накануне, 4 января, из-за циклона на значительной территории побережья прошел обильный снегопад, задев даже штат Флорида на юге. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до -29ºС, сообщила Национальная метеорологическая служба.

В канадской провинции Новая Шотландия из-за сильного ветра без электричества остались десятки тысяч человек.

Огромные штормовые волы частично подтопили некоторые области побережья Новой Англии (американского региона, в который входят штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт).

Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде.

Смерти были зарегистрированы в Северной Каролине, Висконсине, Кентукки и Техасе. Большинство фатальных случаев стали следствием автомобильных аварий и сильного холода.

По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, который направляется в сторону атлантического побережья США.

Национальная метеорологическая служба заявила: "Из-за прихода арктического воздуха средние температуры на северо-востоке США будут ниже обычных показателей на 20-30 градусов по Фаренгейту. Возможно, кое-где будут побиты температурные рекорды".

По словам экспертов, так называемый "циклон-бомба" сформировался и набрал свою мощь в районе Карибского моря.

5 января были отменены 1200 авиарейсов, тогда как накануне этот показатель составил 4000.

Полиция штата Индиана в шутку выдала ордер на арест главного персонажа диснеевского мультфильма "Холодное сердце". Королева Эльза разыскивается за непрекращающееся причинение неудобств окружающим, говорится в пресс-релизе полицейского департамента.

На атлантическое побережье Канады и ее центральную часть обрушился сильный снежный шторм.

В провинциях Нью-Брансуик и Ньюфаундленд и Лабрадор объявлено как штормовое предупреждение, так и предупреждение о сильном снегопаде.

Энергетическая компания Nova Scotia Power сообщила, что в провинции Новая Шотландия из-за сильного ветра, скорость которого достигала 140 км/час, примерно 125 тыс. клиентов остались без электричества.

О перебоях с подачей электроэнергии сообщили также в провинциях Нью-Брансуик и Ньюфаундленд.

В Онтарио и Квебеке объявлено предупреждение из-за аномальных холодов.

В Квебеке также готовятся к снегопадам, порывистому ветру и штормовым приливам.

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В штате Массачусетс (США) выпало более 30 см снега.

Находящийся в бухте Бостона мареограф, который используется для измерения колебания уровня моря, зафиксировал рекордный показатель – увеличение на 4 м 60 см. Такой результат там был отмечен лишь однажды – во время снегопада 1978 года.

В результате подтопления в Бостоне пострадали приморский квартал и станция метро. Мэр города Марти Уолш возложил ответственность за происходящее на глобальное потепление.

"Если кто-то хочет поставить под сомнение глобальное потепление, посмотрите, где находятся зоны подтопления", – сказал он.

Энергетические компании на Восточном побережье США и Канады в случае возникновения проблем с отоплением советуют жителям покинуть свои дома и укрыться в другом месте.

Из-за шторма были закрыты сотни школ и предприятий в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, в Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии.

Жители Нью-Йорка в панике начали сметать с прилавков магазинов молоко, яйца, капусту еще до прихода шторма, сообщила газета New York Times.

Снег выпал и на юге США в штате Флорида, где из-за холода игуаны начали замерзать и падать с деревьев, теряя хватку.