В международном аэропорту Торонто столкнулись два самолета.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на CBC News.
Самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.
Видео опубликовано на YouTube Stan I.
По информации издания, пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.
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Информации о пострадавших не поступало.
На место инцидента прибыли аварийные службы.
Отмечается, что в Канаде сейчас наблюдается аномально холодная погода, что усложняет работу наземных служб.