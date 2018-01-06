Тиллерсон высказался о психическом здоровье Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не сомневался в состоянии психического здоровья Дональда Трампа. Так он отреагировал на выход скандальной книги о президенте США, в которой утверждается, что Трампа считают ребенком его собственные подчиненные.

Журналист Майкл Уолфф заявляет, что книга "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" была написана по итогам более чем 200 интервью с ближайшим окружением президента и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома.

Среди прочего, Уолфф утверждает, что окружение Трампа называет его ребенком, потому что ему, как и всем детям, нужно немедленное поощрение, сообщает "Русская служба ВВС".

"Все крутится вокруг него. Этот человек не читает, не слушает никого. Он как пинбол - выстреливает, куда попало", - описывает Уолфф свои ощущения от пребывания в Белом доме.

Адвокаты Трампа пытались не допустить публикации скандальной книги, однако в результате издатель не только не отказался от ее выпуска, но и перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели уже на эту пятницу.

Сам Трамп заявил, что книга полна вранья и призвана навредить ему.

Тиллерсон, который, по слухам, в прошлом году назвал президента болваном, заявил CNN: "У меня нет никаких причин подвергать сомнению состояние его психического здоровья".

Он добавил, что Трамп не похож на прошлых президентов: "Я думаю, это всем очевидно. Это также объясняет, почему американцы выбрали его".

Ранее сообщалось, что ведущие специалисты по психиатрии выпустили книгу "Опасный случай Дональда Трампа" (The Dangerous Case of Donald Trump), в которой высказали свое мнение о психическом состоянии президента США.

Напомним, Трамп считает "кучей мусора" досье о его тайном сговоре с Кремлем.