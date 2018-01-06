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Главная » Мир » Тысячи туристов заблокированы на лыжных курортах в Альпах

Тысячи туристов заблокированы на лыжных курортах в Альпах

Тысячи туристов заблокированы на лыжных курортах в Альпах
Последствия снегопада в Червинии / Фото: twitter.com/Meteolodi

Всему виной сильные снегопады

06.01.18 286
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Тысячи туристов оказались отрезанными от мира на лыжных курортах Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на ВВС.

Согласно сообщению, Червиния засыпана двухметровым слоем снега. Там в снежной ловушке оказались примерно 10 тыс. туристов.

Похожая ситуация наблюдается в швейцарском Адельбодене, где на борьбу со снегом бросили военных.

На многих лыжных курортах опасность снежных лавин оценивается в четыре балла из пяти.

Напомним, Флориду впервые за почти 29 лет засыпало снегом.

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