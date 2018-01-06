Трамп просит у Сената 18 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Сената США $18 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией, передает ЛІГА.net.

По данным таможенного ведомства и пограничной охраны, за 10 лет - к сентябрю 2027 года - планируется построить 505 км стены, охватив почти половину границы между США и Мексикой. Еще 651 км ограждения будет восстановлено.

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В 2018 году Белый дом планирует построить или восстановить 118 км заграждения, потратив $1,8 млрд.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции в США было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.