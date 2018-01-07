В тройку самых популярных имен новорожденных в Австрии попал Мухаммед

Чаще мальчиков называли только Александрами и Максимилианами

Среди самых популярных имен, которыми называли в 2017 году в Австрии новорожденных, оказалось мусульманское имя Мухаммед. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на издание Krone.

"Теперь подтверждено официально: наиболее распространенные имена детей в 2017 году у мальчиков Александр и Максимилиан, мусульманское имя Мухаммед занимает третье место", - сообщает издание.

Девочек чаще всего называли София, Сара и Анна.

К примеру, в 1968 году родители выбирали своим детям преимущественно такие имена, как Сабина, Клаудиа и Петра; Томас, Андреас и Кристиан.

В соседней Германии наиболее часто дававшимися в ушедшем году новорожденным именами были Эмма, Ханна и Миа; Бен, Йонас и Леон.