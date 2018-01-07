Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении призвал Северную и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения. Его слова приводит северокорейское агентство ЦТАК, передает 112 Украина.

В заявлении говорится, что две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

"Улучшение отношений Севера и Юга – это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова", – гласит текст сообщения.

Там также подчеркивается, что в настоящий момент необходимо "создать атмосферу для национального примирения и объединения". Помимо этого, северокорейский лидер призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. Также Ким Чен Ын подчеркнул необходимость улучшения отношений с Южной Кореей. В свою очередь официальный Сеул предложил КНДР провести переговоры на высоком уровне.

Позже КНДР впервые за два года возобновила специальную телефонную линию экстренной связи с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом.

Напомним, что Совет безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тысяч баррелей) объем поставляемого ей топлива.

Кроме того, запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева. Также запрещаются поставки промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР, в свою очередь, не желает отменять ракетные и ядерные испытания, объясняя их необходимостью самозащиты. В середине декабря Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты Америки провели совместные учения по отслеживанию ракет, запущенных с территории КНДР.