В конгрессе США не нашли доказательств "акустических атак" на Кубе

С дипломатами "что-то произошло", но это не было намеренным нападением

Американский сенатор Джефф Флейк заявил, что США не нашли доказательств "акустических атак" на сотрудников посольства в Гаване (Куба). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

По словам сенатора, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не обнаружили свидетельств подобных атак.

Затем Флейк побывал на секретном брифинге с американскими чиновниками, после которого, по его словам, у него не осталось сомнений в заявлениях кубинских коллег.

"Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то. Никто не говорит, что с этими людьми (сотрудниками посольства, — ред.) ничего не произошло, но нет никаких свидетельств, что это была намеренная атака с чьей-то стороны, будь то кубинцы либо кто-то еще", — сказал Флейк.

Напомним, ранее в Госдепартаменте заявили, что число пострадавших от "акустических атак" на Кубе американских дипломатов увеличилось до 24 человек.

После этого кубинская сторона назвала такие заявления "научной фантастикой".