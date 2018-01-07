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Главная » Мир » Додону может грозить уголовная ответственность за невыполнение обязанностей

Додону может грозить уголовная ответственность за невыполнение обязанностей

Додону может грозить уголовная ответственность за невыполнение обязанностей
Игорь Додон / Фото: kremlin.ru

Президента Молдовы уже трижды временно отстраняли от должности

07.01.18 312
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Конституционный суд Молдовы просит парламент ввести уголовную ответственность за невыполнение конституционных обязанностей и постановлений суда. Об этом заявил председатель Конституционного суда Тудор Панцыру, передает Newsmaker.

По его словам, КС уже обратился в парламент с просьбой ввести ответственность за невыполнение положений Конституции.

"Есть статья в Уголовном кодексе о невыполнении решений обычных судов. Почему нет такой нормы для решений Конституционного суда? Такая ответственность практически во всех европейских странах, только у нас ее нет", – отметил Панцыру.

Данная инициатива касается президента Молдовы Игоря Додона, который уже неоднократно отказывался подписывать законы и правительственные назначения.

Решением Конситутуцийного суда в таких случаях президента временно отстраняют от исполнения обязанностей, а полномочия подписать документ поступают главе правительства или парламента.

Соответствующее решение было принято уже трижды. Последние раз – в начале января, когда Додон отказался подписать закон о запрете российской пропаганды.

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