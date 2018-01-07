В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв

Два человека ранены, один из них – тяжело

В Стокгольме (Швеция) произошел взрыв возле станции метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал TV2.

В результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили ранения, мужчина тяжело ранен. Имена пострадавших не называются.

По данным полиции, пострадавший поднял взрывоопасный предмет с земли, после чего тот взорвался. По сообщениям местных СМИ, речь идет о ручной гранате.

Взрыв произошел возле станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинге.

На данный момент на месте взрыва работают местные правоохранители.

Как сообщает Aftonbladet, полицейские патрули и взрывотехники исследуют район взрыва, чтобы убедиться, что поблизости больше нет опасных объектов. Станция метро и площадь снаружи заблокированы.

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Позже в полиции сообщили, что мужчина, который был серьезно ранен после того, как поднял взрывоопасный предмет с земли, умер от полученных ран.

Напомним, в новогоднюю ночь в Италии в результате взрыва самодельной бомбы в мусорном баке в городе Турин четыре человека ранения получили. Бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные разместили в мусорном баке в пригороде Фальчера на севере Турина. В ходе обысков, проведенных полицией в районе, были обнаружены еще 12 аналогичных устройств, а также патроны.