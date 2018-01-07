Правительство Великобритании отказалось от обещания вернуть охоту на лис

Вынесение этого вопроса на рассмотрение депутатов было одним из предвыборных обещаний консерваторов на выборах 2017 года

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что вопрос отмены запрета охоты на лис не будет рассматриваться в парламенте нынешнего созыва. Об этом Мэй сообщила во время Andrew Marr Show, передает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

"Вопрос охоты на лис не будет в парламенте этого созыва", – заявила она. Таким образом, подобная охота может быть разрешена не ранее 2022 года.

Вынесение этого вопроса на рассмотрение депутатов было одним из предвыборных обещаний британских консерваторов на выборах 2017 года. Мэй тогда заявила, что что не изменила свое личное мнение по этому поводу, но должна прислушиваться к "сигналам", которые она получила во время выборов.

Напомним, охота на лис – традиционное развлечение британских аристократов. Из-за жестокости она была запрещена на территории Англии и Уэльса в 2004 году.

Консервативная партия неоднократно обещала отменить этот запрет.