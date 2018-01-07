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Главная » Мир » Правительство Великобритании отказалось от обещания вернуть охоту на лис

Правительство Великобритании отказалось от обещания вернуть охоту на лис

Правительство Великобритании отказалось от обещания вернуть охоту на лис
Тереза ​​Мэй / Фото: twitter.com/LeagueACS

Вынесение этого вопроса на рассмотрение депутатов было одним из предвыборных обещаний консерваторов на выборах 2017 года

07.01.18 185
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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что вопрос отмены запрета охоты на лис не будет рассматриваться в парламенте нынешнего созыва. Об этом Мэй сообщила во время Andrew Marr Show, передает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

"Вопрос охоты на лис не будет в парламенте этого созыва", – заявила она. Таким образом, подобная охота может быть разрешена не ранее 2022 года.

Вынесение этого вопроса на рассмотрение депутатов было одним из предвыборных обещаний британских консерваторов на выборах 2017 года. Мэй тогда заявила, что что не изменила свое личное мнение по этому поводу, но должна прислушиваться к "сигналам", которые она получила во время выборов.

Напомним, охота на лис – традиционное развлечение британских аристократов. Из-за жестокости она была запрещена на территории Англии и Уэльса в 2004 году.

Консервативная партия неоднократно обещала отменить этот запрет.

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