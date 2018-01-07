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Главная » Мир » В разведке США признали, что недооценили развитие ядерной программы КНДР, – СМИ

В разведке США признали, что недооценили развитие ядерной программы КНДР, – СМИ

В разведке США признали, что недооценили развитие ядерной программы КНДР, – СМИ
Ким Чен Ын / Фото: Kremlin Press

Предполагалось, что Северная Корея не сможет нанести удар по США до 2020 года

07.01.18 278
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Американская разведка признала, что недооценила развитие ядерной программы КНДР. Об этом со ссылкой на интервью бывших и действующих сотрудников американских спецслужб сообщает The New York Times, передает 112 Украина.

В начале президентства Дональда Трампа американские спецслужбы сообщили новой администрации, что, хотя Северная Корея и имеет бомбу, все еще есть достаточно времени – более четырех лет – чтобы замедлить или остановить разработку ракеты, способной нанести удар по американским городам.

По словам одного из американских чиновников, предполагалось, что КНДР не сможет нанести удар по США до 2020 года, возможно, даже до 2022 года.

Издание напоминает, что в 2016 году лидер КНДР Ким Чен Ын протестировал восемь ракет средней дальности. Семь из них взорвались при запуске или разбились в полете. Некоторые чиновники частично отнесли это к американской программе саботажа, устроенной президентом Бараком Обамой.

За несколько месяцев эти успокаивающие оценки стали устаревшими.

В сентябре 2016 года Ким Чен Ын в шестой раз испытал ядерную бомбу, что, по мнению иностранных аналитиков, стало первым успешным испытанием.

По их оценкам, взрывная сила этого оружия примерно в 15 раз превысила силу атомной бомбы, которая взорвалась в Хиросиме в 1945 году.

"ЦРУ и другие американские разведывательные службы предсказывали, что этот момент наконец настанет. В течение десятилетий они точно прогнозировали широкую траекторию ядерной программы Северной Кореи. Однако их неспособность предсказать быстрые шаги КНДР в течение последних нескольких месяцев принадлежит к крупнейшим неудачам разведки США", – пишет издание, ссылаясь на слова чиновников.

Напомним, что Совет безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи за проведение ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, был значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тыс. баррелей) объем поставленного ей топлива.

Кроме того, в Северную Корею запрещен ввоз продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева. Также запрещаются поставки промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР в свою очередь не желает отменять ракетные и ядерные испытания, объясняя их необходимостью самозащиты. В середине декабря Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты Америки провели совместные учения по отслеживанию ракет, запущенных с территории КНДР.

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