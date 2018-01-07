Спецслужбы Великобритании массово возвращают ранее уволенных сотрудников

Эти изменения связаны с усилением борьбы с терроризмом

Британские спецслужбы возвращают на работу бывших сотрудников, ранее уволенных в ходе урезания штатов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) вернул на работу 200 бывших сотрудников, служба внешней разведки MI6 – 73 сотрудника, служба контрразведки MI5 – семь человек.

Дополнительные расходы на услуги вернувшихся сотрудников спецслужб составили £1,2 млрд. Эти изменения связаны с усилением борьбы с терроризмом.

Масштабное сокращение кадров спецслужб было проведено в 2011-2012 годах. Издание цитирует доклад парламентской комиссии, где говорится, что вследствие этих сокращений спецслужбы столкнулись с жестким кризисом кадров.

Дополнительно к работе в спецслужбах страны привлекаются внештатные подрядчики и консультанты.