В спасательной операции участвовала гражданская гвардия, 150 военных и сотрудники Красного Креста

В испанских регионах Кастилия и Леон снегопад в ночь на воскресенье, 7 января, привел к транспортному коллапсу и блокированию тысяч водителей в их машинах. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Спасатели работали всю ночь над вызволением застрявших на дорогах.

К спасательной операции привлекли гражданскую гвардию и 150 военных. Члены Красного Креста раздавали водителям горячие напитки, одеяла и продукты с высоким уровнем энергии. Блокада на дороге длилась около 18 часов.

Ситуация усугубилась тем, что многие испанцы возвращались домой после праздников.

Во второй половине дня 7 января дороги открыли для движения под контролем гражданской гвардии.

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Синоптики прогнозируют дальнейшее снижение температуры, но и уменьшение интенсивности снегопадов.