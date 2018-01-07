Армия Сирии отбила стратегически важный город в провинции Идлиб

Армия Сирии при поддержке союзных сил в воскресенье, 7 января, восстановила контроль над тремя селами и городом Синджар на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает DW со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"После этого бои переместились юго-западнее Синджара, который теперь контролируют сирийская армия и ее союзники", – заявили в центре мониторинга.

По данным правозащитников, всего с 22 октября 2017 года правительственные войска установили контроль над более, чем 95 деревнями в провинциях Хама и Идлиб.

Город Синджар расположен в 14 километрах от военного аэродрома "Абу-Духур", а также на пересечении важных дорог. Он был одним из оплотов объединения исламистской группировки "Тахрир аш-Шам", которую связывают с "Аль-Каидой".

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Напомним, провинция Идлиб остается последней, которую почти полностью контролируют оппозиционные правительству Башара Асада вооруженные группировки, среди которых доминируют исламистские группы, которые объединились в прошлом году в "Тахрир аш-Шам". Они установили контроль над провинцией в 2015 году.

После почти полного разгрома террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии ожидалось, что правительственные войска сфокусируются на наступлении именно на этом направлении. Согласно принятому в сентябре "странами-гарантами" перемирия в Сирии (РФ, Ираном и Турцией) решению, в провинции создана одна из четырех "зон деэскалации".

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за 2017 год в Сирии погибли более 39 тысяч человек, в том числе 10,5 тыс. гражданских.