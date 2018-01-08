Россия опять может вмешаться в американские выборы, - глава ЦРУ

Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что российская власть может снова вмешаться в выборы в Соединенных Штатах в ноябре 2018 года, когда в США состоятся выборы в Конгресс.

Как сообщает Reuters, отвечая на вопрос журналиста CBS о том, делает ли Москва попытки вмешиваться в американские выборы, Помпео сказал: "Да, они делают это на протяжении десятилетий", передает УНИАН.



Глава ЦРУ добавил, что его беспокоят не только вмешательство России, но и других стран. Однако он не стал уточнять, о каких конкретно странах идет речь.

"У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию", - добавил Помпео.

Он также добавил, что ЦРУ выполняет важную функцию в сфере нацбезопасности США, чтобы обеспечить безопасность и демократичность выборов.

"Мы усердно работаем над этим. Мы будем бороться против российской и любой другой угрозы", - подытожил Помпео.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в Белом доме не сомневаются, что за попытками вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году стоял Кремль. Также он добавил, что Кремль не ограничился вмешательством в американскую избирательную кампанию.