Россия шантажирует ВТО выходом из организации

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.
Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда России Сергей Калашников, сообщают РИА Новости.
Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и "ответное эмбарго" на поставки продовольствия из Евросоюза "абсолютно вне логики" законодательства, связанного с ВТО.
"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью", - сказал Калашников.
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"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации", - считает он.
Напомним, Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией. Отмечается, что в ЕС оценивают ежегодные потери от запрета на экспорт свинины в РФ на уровне 1,4 миллиарда евро.