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Главная » Мир » Россия шантажирует ВТО выходом из организации

Россия шантажирует ВТО выходом из организации

Россия шантажирует ВТО выходом из организации
Кремль / Фото: airpano.ru

Такой поворот событий возможен в случае удовлетворения иска ЕС

08.01.18 338
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Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. 

Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда России Сергей Калашников, сообщают РИА Новости

Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и "ответное эмбарго" на поставки продовольствия из Евросоюза "абсолютно вне логики" законодательства, связанного с ВТО.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью", - сказал Калашников. 

"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации", - считает он. 

Напомним, Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией. Отмечается, что в ЕС оценивают ежегодные потери от запрета на экспорт свинины в РФ на уровне 1,4 миллиарда евро.

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