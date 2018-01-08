Ведущая редактор китайского бюро ВВС уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинами

Редактор британской телерадиовещательной корпорации ВВС в Китае Керри Грейси заявила об увольнении по собственному желанию с должности в Пекине в знак протеста против разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Решение Грейси является следствием принудительной публикации в 2017 году уровней заработной платы ведущих сотрудников ВВС.

Обнародование этих данных показало, что две трети среди наиболее высокооплачиваемых сотрудников были мужчинами.

Керри Грейси, которая проработала в британской телерадиовещательной корпорации 30 лет, заявила на личном веб-сайте, что больше не может выполнять свою работу на высоком уровне, поскольку противостоит руководству в вопросе оплаты труда.

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Грейси указала, что два из четырех международных редакторов ВВС, оба мужчины, заработали как минимум на 50% больше, чем две женщины на этих же должностях. Она сказала, что хочет больше денег для себя, но требует, чтобы ВВС придерживалась английского законодательства, требуя равной оплаты за одинаковую работу.

Представитель ВВС подтвердила обязательства медиакорпорации относительно равной оплаты труда и заявила, что отдельный доклад об оплате сотрудников на высшем уровне будет издан в "не слишком отдаленном будущем".

Напомним, сейчас уровень свободы прессы в мире – худший с начала века.