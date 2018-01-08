В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар.
Об этом сообщает NBC.
На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.
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По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. На месте работают пожарные.
В результате инцидента пострадавших нет.
Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.
Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP— TODAY (@TODAYshow) January 8, 2018
Напомним, Трамп считает себя не просто умным, а гением.