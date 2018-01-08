Большинство жителей ЕС верят в его светлое будущее

Больше всего еврооптимистов в Ирландии, Люксембурге и Мальте

57% граждан стран-членов Европейского союза оптимистично смотрят на будущее объединения. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса "Евробарометра" - социологической службы Европейской комиссии, передает Европейская правда.

Устойчивая тенденция к росту оптимизма наблюдается в Евросоюзе после спада в 2016 году. Пессимистов в ЕС в целом 37%.

Наиболее оптимистичны относительно Евросоюза граждане Ирландии (80%), Люксембурга (72%) и Мальты (70%), а самые пессимистические настроения в Греции (37%), Великобритании (44%) и Франции (49%). В Италии, где в этом году пройдут важные для будущего ЕС парламентские выборы, 50% граждан являются оптимистами, тогда как 40% - пессимистами.

Согласно опросу, больше всего граждан стран ЕС волнуют проблемы миграции и терроризма, и очень мало - вопросы инфляции и размера пенсий.