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Главная » Мир » Макрон подарил Си Цзиньпину коня Везувия

Макрон подарил Си Цзиньпину коня Везувия

Макрон подарил Си Цзиньпину коня Везувия
Эмманюэль Макрон / Фото: tsa-algerie.com

Лидера КНР во время визита во Францию впечатлил встречавший его кавалерийский отряд

09.01.18 104
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время трехдневного визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на Reuters.

Восьмилетнего мерина по кличке Везувий в Китай доставили несколькими днями раньше.

Такой выбор подарка был сделан в связи с тем, что в 2014 году во время поездки во Францию Си Цзиньпину понравился встречавший его кавалерийский отряд.

"Этот подарок имеет большое значение для президента, даже несмотря на то, что перевезти коня оказалось непросто по санитарным причинам. Это символ французского величия", - заявили агентству в администрации Макрона.

Напомним, в Германии мужчина оставил детям в наследство 2,5 тонны монет.

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