В Болгарии застрелили бизнесмена, связанного с правящей партией

Три недели назад в Софии был тяжело ранен высокопоставленный чиновник налоговой службы

В Софии убит известный болгарский бизнесмен Петар Христов, имевший связи в правящей партии GERB премьер-министра Бойко Борисова. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

49-летний Христов был владельцем крупной молочной компании Laktima, а также имел интересы в строительстве.

Утром 8 января неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена возле его офиса в Софии. Христова успели довезти до больницы, но вскоре он умер от полученных ранений.

Глава национальной полиции Христо Терзийский сказал, что следствие по этому делу будет сосредоточено на деловых интересах Христова.

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Убийство бизнесмена произошло через три недели после того, как в Софии тяжело ранили высокопоставленного чиновника налоговой службы. Он остается в критическом состоянии.

Эти события подчеркивают проблемы Болгарии с организованной преступностью, о чем постоянно говорят в ЕС.