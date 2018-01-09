Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает или забыл слова государственного гимна. Об этом сообщает Украинские новости.
СМИ записали на видео Трампа во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте.
Трамп присутствовал на университетском состязании по футболу в Атланте, во время которого был выполнен гимн страны "Знамя, усыпанное звездами".
На кадрах видно, что в какой-то момент Трамп запинается и двигает губами невпопад, в то время как хор поет.
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