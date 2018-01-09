Во время исполнения гимна президент США запинался и двигал губами невпопад

Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает или забыл слова государственного гимна. Об этом сообщает Украинские новости.

СМИ записали на видео Трампа во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте.

Трамп присутствовал на университетском состязании по футболу в Атланте, во время которого был выполнен гимн страны "Знамя, усыпанное звездами".

На кадрах видно, что в какой-то момент Трамп запинается и двигает губами невпопад, в то время как хор поет.