Журналисты узнали, когда ЕС планирует очередное расширение Союза

Речь идет о времени присоединения к Евросоюзу балканских стран

Европейский Союз планирует утвердить 2025 год как крайний срок для новой волны расширения. В первую очередь речь идет о присоединении к ЕС балканских стран, но для этого они еще должны решить ряд вопросов. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на текст документа, который должен быть утвержден Еврокомиссией 14 февраля, передает УНИАН.

Согласно тексту документа, Черногория и Сербия должны быть готовы к членству до 2025 года. В свою очередь Албания, Босния, Македония и Косово "также должны быть хорошо развиты на своем европейском пути к этому времени".

Сербия и Черногория уже начали переговоры по вступлению в ЕС. Албания и Македония надеются сделать это в текущем году.

Препятствием для присоединения балканских стран к ЕС могут стать территориальные и исторические споры между странами-соседями.

"ЕС не может и не будет импортировать двусторонние споры, поэтому все заинтересованные партнеры западных балканских стран должны урегулировать такие споры в срочном порядке", – говорится в документе.

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Напомним, 15 декабря европарламентарии проголосовали за переход к новой фазе переговоров относительно выхода Великобритании из состава ЕС.