Сеул и Пхеньян уже звонят друг другу

Линия спецсвязи была приостановлена два года назад

КНДР и Южная Корея договорились возобновить военную "горячую линию" между странами во время переговоров на высоком уровне.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

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Линию спецсвязи восстановят со среды, 10 января. Она была приостановлена два года назад.

Первый звонок, как сообщает агентство Yonhap, был произведен по инициативе южнокорейской стороны: представители министерства по делам объединения совершили вызов в 9 утра по местному времени, через полчаса - в полном соответствии с существующей получасовой разницей во времени между странами - последовал ответный звонок. По информации агентства, северокорейские собеседники не сообщили никаких новых предложений или инициатив.

"Если есть что-то, о чем будет необходимо уведомить, мы с вами свяжемся", - цитирует Yonhap слова представителей северокорейской дипломатии.

Напомним, Южная Корея предложила Северной организовать в феврале встречу разделенных семей.