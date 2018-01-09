В отставку подал глава МИД Польши Ващиковский, - СМИ

В Польше объявили об изменениях в правительстве - ротации произошли сразу в девяти министерствах.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TVN24.
В отставку подали глава МВД Мариуш Блащак, глава МИД Витольд Ващиковский, министр обороны Антони Мацеревич, министр финансов Матеуш Моравецкий, а также министр предпринимательства и технологий, министр инвестиций и развития, министр здравоохранения, министр окружающей среды, министр инфраструктуры.
Сообщается, что Тереза Червинская стала новым министром финансов, Яцек Чапутович возглавил Министерство иностранных дел, Йоахим Брудзинский стал главой МВД, Мариуш Блащак, который был министром внутренних дел, возглавил Минобороны.
Кроме того, главой министерства окружающей среды стал Генрик Ковальчик, министром здравоохранения Лукаш Шумовский, министром инвестиций и развития Ежи Квечинський, министром предпринимательства и технологий Ядвига Емилевич, министром инфраструктуры Анджей Адамчик.
Напомним, Украина уступила свое место в Совбезе ООН Польше.