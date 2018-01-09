Пхеньян согласился на переговоры с Южной Кореей в военной сфере

Южная Корея и КНДР решили провести переговоры по военной линии ради снижения напряженности на границе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN.
К таким договоренностям стороны пришли на переговорах в приграничном населенном пункте Пханмунджом.
Южная Корея и КНДР условились провести переговоры на рабочем уровне по вопросам, связанным с предстоящими Олимпийскими играми в Пхенчхане.
Как стало известно, Пхеньян намерен отправить на Игры делегацию в составе которой будут спортсмены, журналисты, высокопоставленные чиновники и организованные группы болельщиков.
В свою очередь Сеул выдвинул идею совместного прохода южнокорейской и северокорейской делегаций на церемониях открытия и закрытия, а также предложил сформировать общую команду болельщиков.
Напомним, Сеул и Пхеньян договорились восстановить работу военной линии экстренной связи. Ожидается, что официально линия заработает со среды: северокорейская сторона уже завершила все работы по технической поддержке, необходимые для ее восстановления.