Правозащитника в Чечне обвиняют в хранении наркотиков

Глава регионального отделения "Мемориала" якобы перевозил в своей машине пакет с марихуаной

В Чечне против 60-летнего главы регионального правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева завели дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение, приобретение и изготовление наркотиков). Об этом сообщает Новая газета.

В пресс-службе МВД по Чечне заявили, что машина Титиева ВАЗ-111930 Лада Калина была остановлена на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов.

При осмотре полицейские якобы нашли в автомобиле "полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов".