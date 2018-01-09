Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Санкции против РФ не сработали, - глава МИД Австрии

Санкции против РФ не сработали, - глава МИД Австрии

Санкции против РФ не сработали, - глава МИД Австрии
Фото: censor.net.ua

Вена в вопросе продления антироссийских санкций будет действовать в гармонии с другими странами ЕС

09.01.18 149
100

Санкции против России оказались безрезультатными и не достигли поставленной цели. Об этом в интервью австрийскому изданию Kurier заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, передает Европейская правда.

"Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, с помощью которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР", - заявила министр.

Она отметила, что введенные против России санкции в июле 2014 года, которые были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, не сработали.

"Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали", - заявила Кнайссль.

На вопрос журналиста, справедливы ли экономические ограничения против России, дипломат ответила, что "справедливость не является категорией политики".

Вместе с тем она не стала уточнять, будет ли Австрия голосовать против продления санкций, зато отметила, что Вена будет действовать в гармонии с европейскими партнерами.

Кнайссль также отметила, что планирует визит в Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, однако не уточнила, когда именно он может произойти. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Правозащитника в Чечне обвиняют в хранении наркотиковКремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США, – НuffpostНа время Олимпиады Сеул может снять персональные санкции против граждан КНДР

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3433
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 3017
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 5474
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 3867
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1604
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 1852
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2438
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1623
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1534
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1113
  1. Кремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США, – Нuffpost 13516 / 14585
  2. Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства 6016 / 7161
  3. Киевэнерго снизил тарифы на тепло и горячую воду 3721 / 4000
  4. Рейн вышел из берегов 2556 / 2969
  5. Астронавт из Японии за три недели пребывания в космосе вырос на 9 см 2062 / 2333
  6. Дочь Ноздровской считает, что настоящий убийца ее матери не найден 1851 / 2116
  7. Из пушки по воробьям. Почему лимит "три посылки в месяц" не остановит контрабанду 1697 / 1825
  8. Средняя зарплата в Украине может достигнуть 10 тысяч грн 1536 / 1736
  9. Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма 1316 / 3330
  10. Ирину Ноздровскую похоронили в Демидове 1278 / 1387
  1. Кремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США, – Нuffpost 34 / 14585
  2. Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства 30 / 7161
  3. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 9 / 3457
  4. Средняя зарплата в Украине может достигнуть 10 тысяч грн 7 / 1736
  5. Мемориал погибшим боевикам в оккупированном Перевальске залили краской 7 / 289
  6. В Саудовской Аравии $13 млрд разделят между жителями 6 / 714
  7. Из пушки по воробьям. Почему лимит "три посылки в месяц" не остановит контрабанду 5 / 1825
  8. Полк "Азов" уже получил летальное оружие из США, – Bellingcat 5 / 1097
  9. Заявлениям России об Украине уже никто не верит, – советник Трампа 4 / 825
  10. Дочь Ноздровской считает, что настоящий убийца ее матери не найден 4 / 2116
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.