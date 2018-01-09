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Главная » Мир » Американец, охотясь за пауком, спалил собственную квартиру
Американец, охотясь за пауком, спалил собственную квартиру
Паук-волк / Фото: pim7.info

Американец, охотясь за пауком, спалил собственную квартиру

Выжил ли сам паук, неизвестно

09.01.18 72
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В Калифорнии (США) мужчина поджег огромного паука, пробравшегося в его квартиру в многоэтажке, что привело к масштабному пожару, в результате которого несколько квартир полностью выгорели. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в городе Реддинг.

По словам очевидцев, после того, как мужчина поджег паука-волка, тот стал бегать по квартире, разнося пламя.

Жители квартиры рассказали, что паук прыгнул на матрас, от которого пламя успело распространиться по всему помещению. Жителей дома пришлось эвакуировать.

Выжил ли сам паук, неизвестно.

В то же время, пожарные говорят, что пожар мог возникнуть из-за паяльной лампы.

Местные чиновники сообщили, что огонь нанес ущерб на 11 тыс. долларов, некоторые квартиры оказались непригодными для жизни.

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