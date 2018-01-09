В Вашингтоне квартал у посольства РФ переименуют в честь Бориса Немцова к годовщине его гибели

Городские власти решили создать символический мемориал в память об оппозиционере

Городской совет Вашингтона проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова кварталу около посольства РФ. Об этом сообщил российский журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший в Facebook.

"Переименование вступит в силу к 27 февраля", — сообщил он.

Речь идет о квартале 2600 по Висконсин-авеню, между Дэвис-стрит и Эдмундс-стрит. Он получит название "Борис Немцов плаза".

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Решение было принято в экстренном порядке. В принятом советом документе сказано, что ранее одобренный законопроект не вступит в силу еще несколько месяцев, в то время как присвоить кварталу имя Бориса Немцова необходимо в ближайшее время.

"Символическое присвоение имени создаст в честь Бориса Немцова мемориал, который невозможно будет убрать", — говорится в документе.

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.

После гибели политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Присяжные заседатели сочли доказанной вину подсудимого Заура Дадаева в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова.