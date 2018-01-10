Ассанжа могут выгнать из посольства Эквадора в Лондоне, - СМИ

Власти Эквадора могут отказать основателю разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дальнейшем преставлении убежища на территории посольства страны в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Ассанж разозлил президента Эквадора Ленина Морено своими публикациями в Twitter о его союзниках.

Теперь южноамериканская страна ищет третью сторону в качестве посредника для выработки соглашения с Великобританией и окончательного решения вопроса с основателем WikiLeaks.

"Мы оцениваем и изучаем возможность привлечения посредников", - заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, уточнив, что это может быть как третья страна, так и персона.

Издание напоминает, что президент Эквадора несколько месяцев назад призвал Ассанжа избегать "подстрекательных" политических заявлений и избегать комментариев по вопросам, касающимся союзников страны.

В своем микроблоге в Twitter Ассанж высказался в поддержку сепаратистов Каталонии, несмотря на то, что Морено призывал его держаться в стороне от испанского кризиса.

Напомним, Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм может передать его США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации.