Курсанта военной академии обвинили в подготовке теракта в России

Адвокат считает, что Вадим Осипов просто "молодой человек с богатой фантазией"

Московский окружной военный суд начал слушания по делу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, который обвиняется в подготовке теракта и склонении сокурсников к экстремистской деятельности.

Об этом сообщают "Известия".

По данным следствия, 19-летний курсант, якобы, планировал устроить взрывы на одной из площадей Санкт-Петербурга.

У будущего офицера обнаружили письменные планы захвата казармы и оружия, а также экстремистская литература.

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Как считает гособвинение, целью атак Осипова было "желание самоутвердиться и прославиться в роли массового убийцы, а также в целях дестабилизации органов власти РФ".

Адвокат курсанта заявил, что разговоры Осипова про теракты и взрывы сокурсники обвиняемого воспринимали как черный юмор и не придавали его словам значения. Получается, если придерживаться версии следствия, что Осипов вербовал своих сокурсников для участия в каких-то преступлениях, подчинить их своей воле ему не удалось", ­­– цитирует Интерфакс адвоката.

По его утверждениям, курсант просто "молодой человек с богатой фантазией".

Сам Осипов все обвинения отвергает.

Напомним, Великобритания внесла Украину в ТОП-10 стран Европы с высоким риском терактов.