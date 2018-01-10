В Молдове запретили российские новости

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо Игоря Додона подписал закон, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы.

Проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио, парламент принял 7 декабря сразу в двух чтениях. Согласно предложенным демократами изменениям, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиовещатели, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

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20 декабря Додон вернул законопроект в парламент на пересмотр, а 22 декабря парламент принял его повторно без изменений. Президент и после этого отказался подписать закон, сославшись на "высшие интересы народа", и обратился в КС с просьбой рассмотреть его конституционность.

5 января КС постановил, что подписать законопроект, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, вместо Игоря Додона смогут спикер парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип.